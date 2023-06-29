إصابة 8 إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس- السلام" بالشرقية

أصيب 8 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس- السلام"، باتجاه بلبيس بكدمات وكسور بأماكن متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كل من "عبدالعزيز ا م" 40 سنة مصابًا بجرح بالوجه وسحجات، و"سما ا ا" 10 سنوات مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"عمر ا ا" 8 سنوات مصابًا بصدمة ما بعد الارتجاج، و"أميرة ا ك" 28 سنة مصابة بكسر بالكتف الأيمن والأيسر.

كما أصيب كل من "فاطمة ع ا" 43 سنة مصابة بكدمات وسحجات، و"خلود ع ا" 18 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"نورا ع ا" 21 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"أحمد ع ا" 17 سنة مصابًا بكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمون مركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس السلام بعد المظلات باتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.