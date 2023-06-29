"ربطوا جثته ورموها في الترعة".. تفاصيل مقتل "يوسف" على يد زوج عمته ونجله

زوج عمة الطفل يوسف ونجله تخلصوا منه في الجيزة علشان «توكتوك»

قبل أيام من وقفة عرفات، خرج الطفل «يوسف» البالغ من العمر 12 عامًا، كعادته يوميًا من أجل كسب قوت يومه والإنفاق على أسرته من خلال العمل على «التوكتوك» الخاص بوالده، والذي يعمل عليه في أيام الإجازات، أو في أوقات متفرقة بعد انتهاء اليوم الدراسي، حتى يستطيع شراء احتياجاته يوم العيد واللهو مع الأطفال احتفالًا بعيد الأضحي المبارك، ولم يكن يعلم أنه اليوم الأخير له في الدنيا.

يوم السبت الماضي، خرج «يوسف» في تمام الساعة 11 صباحًا للعمل، وعلى الجانب الآخر كان زوج عمته وابنه يخططان من أجل سرقته والحصول على التوكتوك الخاص به وبيعه، وفي اليوم المقرر شاهدا دراجة المجني عليه، واستوقفوه من أجل الذهاب لقضاء بعض المشاغل الخاصة بهم، واستدرجوه لترعة اللبيني، وعندما وصلوا وجدوا شخص آخر كان معهم، وحاولوا سرقة التوكتوك وعند مقاومته، سددوا له لكمات وضربات متتالية حتى تمكنوا من السيطرة عليه، وقاموا بذبحه وعند التأكد من مفارقته الحياة، قاموا بربطه بحبل في رجليه وفي نهايته حجر، وألقوه في الترعة حتى لا تطفوا الجثة فوق سطح المياه وفروا هاربين.

بداية تلك الجريمة البشعة التي تحقق فيها النيابة العامة بالجيزة، بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصاب بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين إقامته بمنطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

أهل الطفل يتعرفوا على جثته في المشرحة

وباستدعاء أهلية المجني عليه تعرفوا على جثته وأفادوا بأن نجلهم يعمل على دراجة نارية توكتوك لمساعدة أسرته وتبين اختفاء التوكتوك، وقاموا بالبحث عنه في كل مكان ولم يعثروا عليه.

وكشفت التحقيقات، أن الطفل كان يقود مركبة توكتوك، لمساعدة أهله، وفي يوم الواقعة قام متهمين باستدراج الطفل لمنطقة أبو النمرس، لسرقة مركبته، وعندما قاومهم تخلصوا منه بقتله وإصابته بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم سرقة المركبة، وبعمل التحريات تبين أن زوج عمة المجني عليه ونجله وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاموا بقتله والتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته، وتمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وصدور قرار بحبسهم علي ذمة التحقيقات.