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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا ضخما بالكويت اليوم

محمد حماقي
محمد حماقي

يحيي النجم محمد حماقي حفل غنائي ضخم مساء اليوم الخميس، وذلك وسط جمهوره في الكويت، بمناسبة احتفالات عيد الأضحى، على خشبة مسرح أرض المعارض.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، و"لا ملامة"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

وطرح حماقي منذ فترة آخر أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية "قلبي حبك جدًا": "أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين. غير كل الناس إيش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين. ‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان. ‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين".
 

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