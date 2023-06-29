في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تبرز الخدمات والمميزات المقدمة للمصريين بالخارج

حرصت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، على تقديم عدة خدمات للمصريين في الخارج بهدف التسهيل عليهم.

العمل على إصدار أول تطبيق إلكتروني لمحفزات وخدمات المصريين بالخارج

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 7 ديسمبر 2022، بشأن تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، حيث يتضمن إنشاء الأنظمة والتطبيقات بشكل جذاب وسهل الاستخدام كتطبيق للهاتف المحمول و«التابلت» يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي، ويتيح تقديم خدمات بوابة مصر الرقمية للمصريين العاملين بالخارج.

التعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية والتحفيز على فتح حسابات دولارية

التعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع:

- قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، و اعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع (أعلى من 5%) من خلال البنوك الوطنية والإعلان عنها بتاريخ 9/10/2022

- التعاون مع بنك مصر والبنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية للمصريين بالخارج.

تذاكر طيران مخفضة للمصريين في الخارج

- تنفيذا للتكليفات الرئاسية لوزارة الهجرة بدعم المصريين في الخارج وتلبية احتاجاتهم ، تم التعاون مع وزير الطيران المدنى ، لطرح عروض خاصة لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وجاء برنامج التخفيضات منح الزوجة 20% تخفيض والابناء لسن 15 سنة بنسبة تصل إلى 33% لأغلب أيام السنة دون فترة الذروة لوجود حجوزات مسبقة بها ، وذلك للمرة الأولى التي يتم بها إقرار المزايا والتخصصات للمصريين بالخارج من الناقل الوطنى شركة مصر للطيران مقابل الدفع بالدولار.

- تم تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا.

الترويج للاستثمار في العقار المصري

إقامة عدة معارض عقارية بمختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الهجرة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتي كان آخرها النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24-11-2022.

- جاري استمرار العمل على زيادة الترويج للاستثمار العقاري المصري والمشاركة بالمعارض العقارية الكبرى التي يتم تنظيمها بهذا الشأن بالتنسيق مع أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال.

- تم بالتعاون مع وزارة الإسكان طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع " بيت الوطن" (أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.

- كما يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إصدار قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج

- إصدار قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج.

- تعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام القانون، وذلك استجابة لما تم عرضه لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون واستجابة لمطالب المصريين المقيمين بالخارج راغبي استيراد السيارات، وسعياً لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة من القانون.

- إطلاق حملة ترويجية تنفذها وزارة الهجرة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستفادة من القانون وزيادة مشاركتهم بالمبادرة، وتحقيق أكثر من 5 مليون تفاعل على الفيديوهات الترويجية للحملة وتضاعف الإقبال على التسجيل والاستفادة من القانون.

- التنسيق مع وزارة المالية وإقرار منح تخفيضات على القيمة الجمركية للسيارات في الدول الغير خاضعة للاتفاقيات الدولية.

- صدور قرار رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والتي شملت تخفيض قيمة الضريبة الجمركية بنسبة 70% لتحفيز الاستفادة من المبادرة بين المصريين العاملين بدول الخليج والدول الغير خاضعة لاتفاقيات الإعفاءات الجمركية، مع وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة الى خمس سنوات لإتاحة نزول السيارات التي شراؤها بالتقسيط او من خلال التسهيلات البنكية ، وكذلك مد فترة تنفيذ القانون الى ستة شهور بدلا من أربعة شهور لتمكين المصريين بالخارج من الاستفادة من كافة التيسيرات التي تم إقرارها.

- جارى العمل على إطلاق نافذة تطبيق السيارات تتضمن ثلاثة بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا في المبادرة قبل التعديل، وموافقة مجلس الوزراء على السماح للجادين، ممن بدأوا إجراءات استيراد السيارات وحصلوا على موافقات سارية ولم يتمكنوا من إنهائها، بتحويل الوديعة واستكمال إجراءات الاستيراد، والعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لاستكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للمستوفين إجراءات التحويل والمراجعة رغم انتهاء المبادرة، والسماح باستخدام كارت ائتمان دولي لدفع قيمة الفروق المستحقة لفئة السيارة.

إنشاء شركة استثمارية للمصريين في الخارج

- في ضوء اعتماد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتوصية الصادرة عن النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بتاريخ 16-8-2022، تم التنسيق مع السادة وزراء ( التجارة والصناعة ، قطاع الاعمال ، وزير المالية، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير السياحة) ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية بشأن دراسة انشاء شركة أو عدة شركات مساهمة للمصريين بالخارج، في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتتضمن حصص في المشروعات القومية، ذات عائد مرتفع وطرح أسهمها للمصريين بالخارج، كما تقوم السيدة الوزيرة بعقد لقاءً اسبوعيا "ساعة مع الوزيرة" مع كافة الجاليات المصرية والمستثمرين المصريين بالخارج للتعرف على توجهاتهم بهذا الشأن، كما قامت الوزارة بإطلاق استمارة الكترونية لاستطلاع رأي المصريين بالخارج بمجالات الاستثمار الراغبين بها كمجال لنشاط الشركات المقترحة للمساهمة بها.

- تم انشاء مجموعة نواة من 10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج والسيد الدكتور فخر الدين الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للنظر في وضع آلية للمراحل التنفيذية الخاصة بإنشاء الشركة.

- تم عقد اجتماع يوم 28 مايو 2023 مع دولة رئيس الوزراء والمستثمرين المؤسسين للشركة بحضور السيدة السفيرة وزيرة للهجرة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وتم عرض ومناقشة كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة. وجارى استكمال التنسيق مع محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال كافة الإجراءات لتأسيس الشركة.

- كما تم عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 برئاسة السيدة السفيرة وزيرة الهجرة والسيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لبحث الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة ودراسة كافة التسهيلات الممكن تقديمها للشركة وذلك بحضور مجموعة النواة من المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة وممثلين عن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

تهدف الشركة لربط المصريين بالخارج بوطنه، وجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.

الاستجابة لمطالب اسر المصريين بالخارج حول تعديل مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج

- قامت الوزارة بالعمل على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، حيث تم الاستجابة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، واعتماد العام الدراسي على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات.

استخراج بطاقات الرقم القومي

- التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بشأن إيفاد مهمات لاستخراج او تجديد بطاقات الرقم قومي عقب جمع 500 اسم من أعضاء الجالية أو أكثر بالتنسيق مع سفارتنا بالدول المقيمين بها.

اجازات أعضاء هيئة التدريس المصريين العاملين بالخارج

- تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي للموافقة على استثناء أعضاء هيئة التدريس الذين تخطوا مدة 10 سنوات من الإجازة، وتم الموافقة على مد إجازاتهم لمدة عام آخر.

تم إطلاق حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟".

في إطار التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة تم مشاركة رجال الاعمال والمستثمرين بالخارج بهدف تحفيز الاستثمار في مصر وتقوم الحملة بما يلى:-

- تقديم فيديوهات قصيرة يقدم فيها الخبراء المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات.

- تم إطلاق هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

إطلاق حملة توعية بإسم "اعرف حقك واطمن" بالتعاون مع المملكة العربية السعودية

إطلاق حملة توعية موسعة بإسم "اعرف حقك واطمن" بالتعاون مع الملحق العمالي السعودي بالقاهرة تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج وفي إطار تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة.

هذا فضلا عن:

‏‏- إجراء وزيرة الهجرة مفاوضات مع البنك المركزي لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج، في ‏إطار سعي الوزارة ‏لتفعيل بعض المقترحات المقدمة من الاتحاد العام للمصريين.‏

- في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة، فقد أعلنت وزارة الهجرة طرح شهادة «أمان» للعمالة المصرية المغتربة في الخارج على غرار طرحها بالداخل، لتوفير تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.

‏- التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسير إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الذين يتوفاهم الله بالخارج.‏

‏- تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات المصريين بالخارج في مجالات التجنيد والإسكان والاستثمار ومصلحة الجوازات بمجمع التحرير ‏لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم خدمات ‏سريعة ‏لهم‎، وتخصيص شباك واحد في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين ‏بالخارج وتفعيل دور مكاتب ‏التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص ‏الاستثمارية الصناعية في خارج مصر‎ .‎

‏- الاتفاق مع الأزهر الشريف على نشر موقع الأزهر على منصات ‏‏الوزارة الرسمية على ‏مواقع ‏التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج.‏

- تبني وزارة الهجرة حملة من المصريين بالخارج، لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش والتضامن مع أهلنا، بالتعاون مع صندوق ‏‏"تحيا مصر" ضمن صندوق ‏الكوارث. ‏

- إطلاق الوزارة لحملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج"، وذلك للرد على استفسارات المصريين في الخارج، بشأن التعديلات الدستورية، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

- إصدار المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة عصرية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

- كنتيجة لمساعي وزارة الهجرة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذلك في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- إطلاق حملة قومية كبرى ‏للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، تحت ‏شعار "قبل ما تهاجر.. ‏فكر ‏وشاور"، في إطار ‏استراتيجيتها التي تتبناها ‏لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الحد من تلك الظاهرة.

- أطلقت الوزارة حملة "NO PLACE LIKE HOME.. مفيش زي مصر" وذلك أثناء زيارة الوزيرة إلى كندا في يوليو 2019 لحضور أسبوع الحضارة المصرية، وقد نجحت هذه الحملة في الوصول إلى أكثر من20 مليون متابع، على صفحات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وإنستغرام وتويتر بالإضافة إلى منصة تيك توك) الخاصة بالوزارة وذلك بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، والترويج السياحي لمصر.