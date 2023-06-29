برلمانية: ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة، ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر على مدار القرون القادمة ، لأنها حافظت على وحدة البلاد وجاءت بقيادة وطنية تتسم بالحكمة والقدرة على القيادة، وضعت شعبها نصب أعينها، كما وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وبداية نقطة تحول لميلاد جمهورية جديدة، ذات حياة كريمة، تناسب أسس الجمهورية الجديدة وتغيير حياة المواطن للأفضل.

ووجهت النائبة هناء سرور التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وهيئة الشرطة وللشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية لم تشهده البلاد عبر تاريخها، مضيفة أنه يكفي استعادة مصر لمكانتها إقليميًا وعالميًا فخر المصريين بالخارج بجنسيتهم المصرية، بالإضافة إلى ما شهدته البلاد من طفرة غير مسبوقة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، إلى جانب استعادة الاستقرار في كل شبر بأرض مصر بفضل تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة.