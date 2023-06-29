محافظ الغربية: غرف العمليات لم تتلق أي شكوى خلال أول أيام عيد الأضحى

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن غرفة عمليات المحافظة، والغرف في جميع المدن، لم تتلق شكاوى من المواطنين، خلال احتفالات أول أيام عيد الأضحى.

وقال رحمي- في تصريح صحفي، اليوم الخميس إن المحافظة قامت بتوفير خدمة للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" والرد على أصحابها بالنتائج، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت 3 خطوط لهذه الخدمة.

وشدد على توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى تفقد عدد من المتنزهات؛ للاطمئنان على راحة المواطنين، لافتا إلى يقظة غرف العمليات لتلقي أي شكاوى من المواطنين وحلها فورا.

في السياق.. قال المحافظ الغربية، إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب بالمجان أمام المواطنين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت، اليوم "ثاني أيام عيد الأضحى المبارك"، الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الغربية، توافد الآلاف من الأسر والعائلات؛ للاستمتاع بإجازة العيد والطقس المعتدل، وجاء هذا تزامنا مع رفع درجة الاستنفار الأمني من جانب قيادات مديرية الأمن؛ لتأمين هذه الاحتفالات.

وقام مرفق الإسعاف بالغربية بنشر سياراته في الميادين وأماكن تجمع المواطنين.

وتوجهت الأسر والعائلات إلى مراكز الشباب والأندية المطلة على كورنيش النيل؛ للاستمتاع بالمساحات الخضراء والحدائق، وتناولوا الوجبات السريعة خلال استمتاعهم بالطبيعة والشمس، حيث فتحت جميع النوادي ومراكز الشباب أبوابها للمواطنين.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد حرص على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث زار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا .

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بين الأطفال حيث أطمن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى عدد من المواهب في حفظ القرآن الكريم وكتابة الشعر، وأطمئن أيضا من المسؤولين بالدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.