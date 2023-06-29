ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الغربية: غرف العمليات لم تتلق أي شكوى خلال أول أيام عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن غرفة عمليات المحافظة، والغرف في جميع المدن، لم تتلق شكاوى من المواطنين، خلال احتفالات أول أيام عيد الأضحى.

وقال رحمي- في تصريح صحفي، اليوم الخميس إن المحافظة قامت بتوفير خدمة للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" والرد على أصحابها بالنتائج، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت 3 خطوط لهذه الخدمة.

وشدد على توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى تفقد عدد من المتنزهات؛ للاطمئنان على راحة المواطنين، لافتا إلى يقظة غرف العمليات لتلقي أي شكاوى من المواطنين وحلها فورا.

في السياق.. قال المحافظ الغربية، إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب بالمجان أمام المواطنين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت، اليوم "ثاني أيام عيد الأضحى المبارك"، الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الغربية، توافد الآلاف من الأسر والعائلات؛ للاستمتاع بإجازة العيد والطقس المعتدل، وجاء هذا تزامنا مع رفع درجة الاستنفار الأمني من جانب قيادات مديرية الأمن؛ لتأمين هذه الاحتفالات.

وقام مرفق الإسعاف بالغربية بنشر سياراته في الميادين وأماكن تجمع المواطنين.
وتوجهت الأسر والعائلات إلى مراكز الشباب والأندية المطلة على كورنيش النيل؛ للاستمتاع بالمساحات الخضراء والحدائق، وتناولوا الوجبات السريعة خلال استمتاعهم بالطبيعة والشمس، حيث فتحت جميع النوادي ومراكز الشباب أبوابها للمواطنين.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد حرص على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث زار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا .

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بين الأطفال حيث أطمن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى عدد من المواهب في حفظ القرآن الكريم وكتابة الشعر، وأطمئن أيضا من المسؤولين بالدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

عيد الأضحى محافظ الغربية خدمة للمواطنين العائلات المتنزهات مراكز الشباب

الأكثر قراءة

رغم مرضها.. سيدة تخلع زوجها لإجباره لها على العمل في الزراعة

تقرير هندى: رئيس الوزراء وصف رحلته إلى مصر بالتاريخية

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

تفاصيل الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" وأماكن وموعد الاختبارات

أسباب الصداع بعد القيلولة.. وحلول بسيطة لتجنبه

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى والبنك الأهلى الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟