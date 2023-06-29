اليوم.. الجزء الثاني من حلقة أمير كرارة وأبطال فيلم "البعبع" ببرنامج معكم

تعرض قناة CBC الفضائية في تمام التاسعة مساء اليوم الجزء الثاني من حلقة النجم أمير كرارة وأبطال فيلمه السينمائي الجديد “البعبع” المعروض حاليا بدور العرض السينمائي وذلك ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وحققت الحلقة الأولى لأبطال فيلم “البعبع” أمس ردود أفعال قوية بين الجمهور خاصة بعد أن كشف كل من النجم أمير كرارة والفنان محمد أنور، والفنان محمد عبد الرحمن توتا عن كواليس تصوير الفيلم والمواقف الكوميدية التي جمعهتم فيه.

وتحدث الفنان أمير كرارة عن فيلمه الجديد "البعبع"، الذي يشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى، موضحاً أنه كان خائفاً من خوض التجربة في الأعمال الكوميدية لأول مرة، قائلا: "كنت مرعوب من الفيلم ده".

وأضاف خلال حلقة أمس ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أن هذا الفيلم خرج للنور بطريقة غريبة ومختلفة بالنسبة له، قائلا: "لما بتفرج على أفلام أجنبي بيبقى فيها أكشن وكوميديا وو.. بيتهيألي الفيلم ده مختلف وبقالنا زمن متعملش الأكشن الكوميدي بالشكل ده".

وتتضمن الحلقة الجديدة مساء اليوم مسابقات وألعاب تليفزيونية وتحديات بين أبطال البعبع فى جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلًا من الأغانى بأصواتهم.

وحقق فيلم البعبع بطولة النجم أمير كرارة مردود جيد خلال اليوم الأول لموسم عيد الأضحى المبارك، حيث تواجد الفيلم في المركز الثالث بين الأفلام المعروضة بموسم عيد الأضحى.

وجمع فيلم البعبع بطولة أمير كرارة أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك إيرادات بقيمة 2,232,395 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات الكلية خلال عرضه بداية من مساء يوم الوقفة إلى 2 مليون جنيها و711 ألفا و100 جنيه وفقا لما ذكره الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور".

الفيلم بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، ياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.