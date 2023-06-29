ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. الجزء الثاني من حلقة أمير كرارة وأبطال فيلم "البعبع" ببرنامج معكم

ابطال البعبع
ابطال البعبع

تعرض قناة CBC الفضائية في تمام التاسعة مساء اليوم الجزء الثاني من حلقة النجم أمير كرارة وأبطال فيلمه السينمائي الجديد “البعبع” المعروض حاليا بدور العرض السينمائي وذلك ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وحققت الحلقة الأولى لأبطال فيلم “البعبع” أمس ردود أفعال قوية بين الجمهور خاصة بعد أن كشف كل من النجم أمير كرارة والفنان محمد أنور، والفنان محمد عبد الرحمن توتا عن كواليس تصوير الفيلم والمواقف الكوميدية التي جمعهتم فيه.

وتحدث الفنان أمير كرارة عن فيلمه الجديد "البعبع"، الذي يشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى، موضحاً أنه كان خائفاً من خوض التجربة في الأعمال الكوميدية لأول مرة، قائلا: "كنت مرعوب من الفيلم ده".

وأضاف خلال حلقة أمس ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أن هذا الفيلم خرج للنور بطريقة غريبة ومختلفة بالنسبة له، قائلا: "لما بتفرج على أفلام أجنبي بيبقى فيها أكشن وكوميديا وو.. بيتهيألي الفيلم ده مختلف وبقالنا زمن متعملش الأكشن الكوميدي بالشكل ده".

وتتضمن الحلقة الجديدة مساء اليوم مسابقات وألعاب تليفزيونية وتحديات بين أبطال البعبع فى جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلًا من الأغانى بأصواتهم.

وحقق فيلم البعبع بطولة النجم أمير كرارة مردود جيد خلال اليوم الأول لموسم عيد الأضحى المبارك، حيث تواجد الفيلم في المركز الثالث بين الأفلام المعروضة بموسم عيد الأضحى.

وجمع فيلم البعبع بطولة أمير كرارة أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك إيرادات بقيمة 2,232,395 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات الكلية خلال عرضه بداية من مساء يوم الوقفة إلى 2 مليون جنيها و711 ألفا و100 جنيه وفقا لما ذكره الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور".

الفيلم بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، ياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

قناة CBC الفضائية cbc أمير كرارة النجم أمير كرارة البعبع فيلم البعبع معكم منى الشاذلي

الأكثر قراءة

حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟.. "الإفتاء" تجيب

"مستر إكس" لأحمد فهمي في المركز الأخير لإيرادات أول أيام عيد الأضحى

إصابة 14 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات بالجيزة

بدء أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في منى

لمقتل شاب بيد الشرطة.. اعتقال 150 شخصا في فرنسا بعد أعمال شغب

في ثاني أيام العيد.. سيولة مرورية في طرق وميادين القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟