سيدة تطلب الطلاق للضرر: "سرق دهبي وتحويشة عمري"

"كان داخل على طمع من الأول وللأسف الجميع نصحني وأخبرني إن كل هدفه أموالي لكن الحب أعمى" بهذه الكلمات بدأت "إنجي .ص" حديثها لـ"الدستور" قائلة، كنت أظن إن قطر الزواج فاتني بعد ما تعدي عمري الثلاثون عاما، حتى ظهر فى حياتي شاب وسيم يصغرني بـ3 سنوات، وأوهمني بأن فرق السن هو آخر شئ يفكر به.

وتابعت "إنجي" حديثها: أنا أعمل بوظيفة مرموقة بوزارة البترول وأتحصل على راتب شهري ممتاز، وتمكنت بمساعدة والدي من امتلاك شقتين واحدة بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية، ومنذ الخطوبة وهو أظهر أمامي بأنه سخي جدا وأخر شئ يفكر فيه الأموال، كنت في غاية السعادة به وتمنيت أن أكمل معه باقي حياتي، لكن فور إتمام الزواج أصبح يظهر على حقيقته أولا بأول.

وأضافت “الزوجة” في البداية طلب منى مساعدته في العمل بوظيفة مستقرة حتى يتحسن دخله، وبالفعل فعلت كل الطرق الممكنة لتوظيفه، وأصبحت أشعر بالاستغلال منه ومن كل أسرته، فطلب منى شقيقه مبلغ مالي لمساعدته فى الزواج ووعدني بردهم لكنه لم يوفي بوعده، وبكل فترة يخترع زوجى قصص خيالية بأن والده مريض ويحتاج أموال لإجراء عملية، ومرة أخرى بأنه خسر المحلات التى يمتلكها ويجب علي مساندته وتعويضه، وأصبحت أشعر بأني مستغلة بشكل مستفز جدا.

وبالنهاية، وعندما قررت عدم إعطاءه أي أموال مرة آخرى بدأ يتشاجر معي على أتفه الأسباب، وفجأة طلب منى السفر سويا لقضاء بضعة أيام فى الإسكندرية لنغير جو، وبالفعل سافرنا لمدة 4 أيام، وفور عودتنا اكتشفت سرقة كل مصوغاتى الذهبية وهى تحويشة عمرى، وقمت بتحرير محضر، وبالفحص لم يجدوا أى معالم لكسر باب الشقة أو النوافذ فاتهمته هو بتحريض أحد من أهله على سرقة مصوغاتي فتعدى علي بالضرب المبرح وقام بطردي من الشقة، وبعد 3 شهور وأنا أحاول بكل الطرق الممكنة الطلاق منه بالمعروف لكنه رفض وأخذ مصوغاتي المسروقة لكنى لم أوصل معه لأى حلول، فلجأت لمحكمة الأسرة بزنانيرى وحررت دعوى طلاق للضرر تحمل رقم " 692" لسنة 2023.