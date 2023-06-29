إقبال كبير علي شواطئ الغردقة والفنادق كاملة العدد في ثاني أيام العيد

تشهد شواطئ مدينة الغردقة اقبالًا كبيرًا من المواطنين والمصطافين عليها، منذ الساعات الاولي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كما تشهد الفنادق السياحية والمنتجعات زيادة في الإقبال عليها، وارتفاع نسب الاشغال بها، وأعلنت بعض الفنادق أنها كاملة العدد حتي منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية للطلاب في مصر واحتفالات العيد.

وكشف أشرف فؤاد مدير أحد المنتجعات بمدينة الغردقة والتابع لمحافظة البحر الأحمر، أن الشاطئ يستقبل آلاف الاسر يوميًا، لقضاء يومهم علي الشواطئ، مؤكدًا أنه هناك إقبالًا كبير من المواطنين من أهالي مدينة الغردقة والوافدين عليها من المصطافين،

وأوضح فؤاد لـ "الدستور"، أنه تم توفير سيارة اسعاف دائمة وزيادة أعداد المنقذين على الشواطئ ومضاعفة فرق الإنقاذ ، لمنع أي حالات غرق، لافتًا الي إن المنقذين يتم توزيعهم علي طول الشاطئ، بالإضافة إلى وضع لافتات تحذيرية في كل المناطق، كما تم وضع براميل ارشادية بالمناطق العمية بالشاطئ للحفاظ على سلامة المواطنين.

- خبير: السياحة الداخلية انعشت فنادق الغردقة والاشغال يتجاوز 90% بالفنادق

من جانبه أكد الخبير السياحي أحمد الشملي لـ"الدستور"، أن الحجوزات ارتفعت الي حد كبير بفنادق الغردقة، وخاصة مع زيادة وفود رحلات السياحة الداخلية، ووصول رحلات سياحة خارجية من جنسيات متعددة، مشيرًا الي أن ارتفاع نسب الاشغال الفندقي ساهمت في دعم القطاع تزامنًا مع توافد المعيدين والمصطافين.

وأضاف الخبير السياحي؛ أن الفنادق رفعت أسعارها بسبب زيادة الإقبال عليها وزيادة الطلب عدد بالتزامن مع الاجازة الصيفية للأسر واحتفالات عيد الأضحى المبارك، مشيرًا الي أن هناك فنادق وصلت نسب الاشغال فيها الي 90% وأكثر .

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