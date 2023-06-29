مدرب برشلونة السابق مديرًا فنيًا لإنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني خيراردو مارتينو، مدرب برشلونة السابق، كمديرا فنيا للفريق الأمريكي.

مارتينو صاحب الـ 60 عامًا سيتولى تدريب فريق إنتر ميامي، الذي يرأسه الإنجليزي ديفيد بيكهام، خلفا لفيل نيفيل الذي أقيل من منصبه مطلع هذا الشهر.

وبذلك ينضم مارتينو إلى مواطنه ميسي، الفائز بكأس العالم، والذي انتقل لفريق إنتر ميامي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب نهاية عقده.

وقال مارتينو، الذي درب ميسي مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، في بيان للنادي :" متحمس للغاية للانضمام لنادي مثل إنتر ميامي، أعلم أننا سويا يمكننا تحقيق العديد من الانجازات العظيمة".

وأضاف :" النادي لديه البنية التحتية المطلوبة ليكون منافسا كبيرا في المنطقة، وأعتقد أنه من خلال العمل الجاد والالتزام من الجميع يمكننا الوصول للقمة".

وكان ميسي أعلن في وقت سابق هذا الشهر انه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام بعد قرار رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته كاتالونيا.