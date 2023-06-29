تقرير هندي: رئيس الوزراء وصف رحلته إلى مصر بالتاريخية

أجاب تقرير هندي عن كيف أحب رئيس الوزراء الهندي مصر وما هي أهم الأماكن التي اكتشفها خلال زيارته، وتعليقاته على كل زيارة.

وقالت صحيفة "تايمز ترافيل" الهندية، في تقرير لها اليوم، في الأسبوع الماضي كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في رحلة إلى مصر، وعلى الرغم من أن زيارته لمصر كانت مليئة بالاجتماعات، إلا أنه استغرق بعض الوقت من جدول أعماله المزدحم لاستكشاف بعض المعالم الأثرية البارزة في مصر.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء وصف رحلته إلى مصر بأنها تاريخية وقال أيضًا إن العلاقات بين الهند ومصر ستفيد شعوب الأمم.

واستعرض التقرير الأماكن التي زارها رئيس الوزراء مودي خلال رحلته إلى مصر.

1) مقبرة حرب مصر الجديدة وقال بأنها تقع مقبرة حرب الكومنولث في مصر الجديدة في القاهرة وهي تكريم للجنود الهنود الذين لقوا حتفهم في مصر وفلسطين خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ومن بين 4000 جندي دفنوا هنا، 3727 هم من الهنود.

وقال مودي عبر تويتر: "تحية تقدير لجنود الهند الشجعان ، الذين لن تُنسى شجاعتهم أبدًا، في النصب التذكاري لحرب هليوبوليس، أحيي جنودنا الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الأولى في مصر.

2) مسجد الحكيم: الحكيم مسجد تاريخي في القاهرة تم بناؤه عام 1012، وتم ترميم مسجد القرن الحادي عشر بمساعدة مجتمع الداوودي البهرة في الهند بعد سنوات، وخلال زيارته لم يستطع رئيس الوزراء إلا الإعجاب بالنقوش المعقدة المنحوتة على جدران المسجد.

وغرد مودي قائلاً: "تشرفت بزيارة مسجد الحكيم التاريخي في القاهرة، إنها شهادة عميقة على ثراء تراث مصر وثقافتها.

3) أهرامات الجيزة: زيارة مصر لا تكتمل دون مشاهدة أهرامات الجيزة الرائعة، وقام رئيس الوزراء مودي ، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بجولة في ثلاثة أهرامات الأسرة الرابعة، وتعتبر هذه الأهرامات على ضفاف نهر النيل واحدة من الأمثلة الرئيسية للعمارة القديمة في العالم.

وقالت الصحيفة تقديرًا للهندسة المعمارية غرد مودي، "أشكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مرافقتي إلى الأهرامات، فلقد أجرينا مناقشة غنية حول التاريخ الثقافي لدولنا وكيفية تعميق هذه الروابط في الأزمنة القادمة.