إصابة 14 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات بالجيزة

أصيب 14 شخصا، اليوم الخميس، إثر انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف جنوب المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، وقوع حادث انقلاب أتوبيس بداخله 47 راكبا وإصابة 14 شخصا منهم بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير الأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي - الكريمات في نطاق مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، ونتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد قائده، انقلب الأتوبيس على الطريق، ما نتج عنه إصابة 14 شخصا جراء الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .