ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 14 في حادث انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات بالجيزة

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب 14 شخصا، اليوم الخميس، إثر انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف جنوب المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، وقوع حادث انقلاب أتوبيس بداخله 47 راكبا وإصابة 14 شخصا منهم بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير الأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي - الكريمات في نطاق مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، ونتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد قائده، انقلب الأتوبيس على الطريق، ما نتج عنه إصابة 14 شخصا جراء الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

14 شخص أجهزة الأمنية اختلال عجلة إصابة 14 شخصا إصابة 14 شخص الجيزة

الأكثر قراءة

إيرادات فيلم "تاج" لتامر حسني في أول أيام عيد الأضحى

"مستر إكس" لأحمد فهمي في المركز الأخير لإيرادات أول أيام عيد الأضحى

أخبار فاتتك| حقيقة انفصال محمد فراج عن بسنت شوقى.. واستعدادات الأهلي لمباراة البنك الأهلي

بـ 5.8 مليون جنيه.. "بيت الروبي" يتصدر إيرادات أول أيام عيد الأضحى

التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجمالية

فيلم "البعبع" لـ أمير كرارة في المركز الثالث بشباك التذاكر أول أيام العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟