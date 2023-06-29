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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "البعبع" لـ أمير كرارة في المركز الثالث بشباك التذاكر أول أيام العيد

البعبع
البعبع

حقق فيلم «البعبع» بطولة النجم أمير كرارة مردود جيد خلال اليوم الأول لموسم عيد الأضحى المبارك، حيث تواجد الفيلم في المركز الثالث بين الأفلام المعروضة بموسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة

وجمع فيلم البعبع بطولة أمير كرارة أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك إيرادات بقيمة 2,232,395 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات الكلية خلال عرضه بداية من مساء يوم الوقفة إلى 2 مليون جنيها و711 ألفا و100 جنيه وفقا لما ذكره الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور".

وكشف الفنان أمير كرارة كواليس مشهد المطاردة في فيلمه الجديد "البعبع"، الذي يشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى، موضحاً أنه تم تصويره في منطقة إمبابة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن الجمهور الذي ظهر في شرفات المنازل خلال هذا المشهد هم سكان المنطقة، وظهروا بشكل حقيقي في الفيلم.

وأكد كرارة أن أهالي إمبابة التزموا بتوجيهات المخرج حسين المنباوي، وتعاونوا خلال فترة التصوير، قائلا: "روحنا صورنا في إمبابة وأنا انبهرت يومها.. بقيت واقف في المنطقة دي بقولهم أنا ازاي مجتش هنا قبل كده .. يا حلاوة الناس اللي ساكنين هناك وحلاوة تعاونهم وجدعنتهم".

وتابع: "كل الناس اللي في مشهد المطاردة وواقفين في البلكونات دول بجد سكان إمبابة.. وحسين المنباوي واقف تحت بالمايك ويقولهم شكرا يا جماعة بس ممكن في المشهد الجاي أول ما أقول أكشن تطلعوا تصرخوا فبقوا يعملوا زي ما بيقول.. كل الناس دي حقيقية، وليهم كل الشكر".

وكان فريق العمل احتفل يوم الإثنين بالعرض الخاص للفيلم وسط حضور كبير من النجوم والصناع.

وأعربت “ياسمين صبري خلال العرض الخاص للفيلم عن سعادتها بالمشاركة في بطولة العمل بالتعاون مع نجم بحجم أمير كرارة، مشيرة إلى أنها تجسد دور فتاة بسيطة تتعرض للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، مؤكدة أن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

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