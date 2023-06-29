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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا دانيال لطفي يهنئ محافظ أسيوط بعيد الأضحي المبارك

الانبا دانيال لطفي
الانبا دانيال لطفي

قدم الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية، ووفد الكنيسة الكاثوليكية التهنئة للواء عصام سعد محافظ أسيوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأنبا دانيال لطفي مطران كرسي أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم مطران كرسي قسقام القوصية للأقباط الكاثوليك و وفد الكنيسة الكاثوليكية، والذي تكون من القمص إيليا فرنسيس وكيل عام مطرانية أسيوط والقمص مرقس يوسف مدير عام العلاقات العامة ( إيبارشية أسيوط)، والأب أثناسيوس عزيز وكيل عام مطرانية القوصية، والأب داود رياض (إيبارشية القوصية)  لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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