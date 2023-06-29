"مكانك محجوز بالبرلمان".. أحمد بهاء الدين شعبان: مرشد الإخوان حاول رشوتى

كشف أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، عن محاولة الإخوان رشوته، قائلًا: "كنت مدعو إلى برنامج في إحدى القنوات بالعجوزة، فذهبت إلى البرنامج وكان قبلي الدكتور محمد البلتاجي، وبعد أن انتهيت من البرنامج غادرت، وكنت راكن عربيتي وكان فيها زوجتي، فلحقني البلتاجي ووقفنا أمام سيارتي، وقال لي يا أخ أحمد، أنت تعرف مدى حبنا وتقديرنا لك، وقال لي أن فضيلة المرشد قال له اتصل بالمهندس أحمد بهاء الدين شعبان وقل له بأن مكانك في البرلمان محجوز"

وأضاف أحمد بهاء الدين شعبان، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “قلت له يا دكتور محمد، من وجهة نظري هذا الكلام الذي تقوله هو رشوة سياسية، فأنا ليس في طموحي أن أكون عضو برلمان، ولا عندي استعداد أن أقبله بهذه الطريقة، وعندما أريد أن أدخل إلى البرلمان سأدخل إذا انتخبني الناس.. لكن أعتذر عن هذه الطريقة".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، في الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.