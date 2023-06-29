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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد 9 أشهر.. الإفراج عن الصيدلانية والممرضة فى قضية الطفلتان إيمان وسجدة بالإسكندرية

الافراج عن الصيدلانية
الافراج عن الصيدلانية والممرضة في قضية إيمان وسجدة

أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، عن خروج الصيدلانية والممرضة المتهمتان في قتل الطفلتين "إيمان وسجدة" بعفو رئاسي، ضمن المفرج عنهم بقرار رئيس الجمهورية لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهما.

 

وأضاف " أنسي" في بيان، أنه تم خروج الصيدلانية والممرضة بعد حبس دام 9 أشهر، مشيرًا إلى أنه خلال تلك المدة كان هناك متابعة مستمرة بين الأقسام والنيابات وكليات الطب ومحاكم الجنايات والاستئناف والنقض بالقاهرة والإسكندرية وغيرهم ثم إدارة مصلحة السجون إلى رئاسة الجمهورية، واصفًا أن بخروجهم اليوم "العيد أصبح عيدين".


تفاصيل قصة وفاة إيمان وسجدة

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مسبقًا، بالحبس سنتين لكل من صيدلانية وعاملة بتهمة التسبب في وفاة طفلتين بحقنة خاطئة، مع غلق الصيدلية محل الواقعة، وذلك بعد أن أحال النائب العام صيدلانية وعاملة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما.

 

وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسية، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، وتابعت التحقيقات أن فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة أدى إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط في دورتهما الدموية، وفشل وظائف التنفس لديهما، ما أفضى إلى موتهما.


وأوضحت والدة الطفلتين مسبقًا لـ«الدستور» إن ابنتيها أصيبا بنزلة برد، وقامت بالكشف عليهما، وتم كتابة العلاج من قبل الطبيب المعالج، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تأخذ فيها طفلتيها هذا العلاج، بل تكرر قبل ذلك.

 

وروت الأم تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة قائلة إنها اتجهت إلى الصيدلية لشراء العلاج وإعطائه لطفلتيها، وأخبرتها العاملة بالصيدلية أن عن وجود جرعة طفلتها إيمان وعدم وجود الجرعة الأخرى للطفلة سجدة، ولكن يوجد بديل بنفس المادة الفعالة، متابعة أن العاملة بالصيدلية، كانت تؤكد لها أنها نفس المادة الفعالة بالنوعين، ولذلك اطمأنت، ولكنها انتبهت أنها لم تستغرق غير ثواني معدودة لإعطاء ابنتيها الحقن، وبدون اختبار حساسية.

 

وأوضحت الأم أنه بدء ظهور حالة الإعياء على الطفلتين بشكل مضاعف بعد الحقن، حيث توجهت بالطفلتين على الفور لمستشفى القباري العام، أمر الطبيب بدخولهما العناية المركزة على الفور واسعاف الطفلتين لعدة ساعات حتى تلقيت نبأ الوفاة.

الافراج عن الصيدلانية والممرضة في قضية إيمان وسجدة
الافراج عن الصيدلانية والممرضة في قضية إيمان وسجدة
الافراج عن الصيدلانية والممرضة في قضية إيمان وسجدة
الافراج عن الصيدلانية والممرضة في قضية إيمان وسجدة
الافراج عن الصيدلانية والممرضة في قضية إيمان وسجدة
الافراج عن الصيدلانية والممرضة في قضية إيمان وسجدة
صيادلة الإسكندرية عفو رئاسي عيد الأضحى المبارك 9أشهر الإسكندرية االافراج عن المتهمتان

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