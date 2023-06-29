لأول مرة.. الأوقاف: 250 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى والإطعام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لأول مرة تبلغ حصيلة تبرعات وصكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف نحو 250 مليون جنيه.

ولفت جمعة، إلى أن الجمع مستمر حتى عصر ثالث أيام التشريق وسيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

ويأتي هذا التدرج في مشروع صكوك الإطعام الذي بدأ عامه الأول بحصيلة تقدر بنحو 38 مليون جنيه وأخذ يزداد في كل عام حتى وصل نحو 250 مليون جنيه مرشحة للزيادة بإذن الله تعالى، بما يدل على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة الوطنية وانضباطها من جهة وعلى عظمة هذا الشعب الكريم الذي يدرك معني التكافل المجتمعي ويفي بحق الله في المال من جهة أخرى.