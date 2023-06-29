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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الأهلي في الدوري

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للبنك الأهلي، بقيادة بابا فاسيليو، قائمة الفريق لمباراة الأهلي المقرر لها مساء غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

القائمة شهدت غياب محمد هلال لاعب وسط الفريق، رغم عودته في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة البنك الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل - أحمد صبحي

خط الدفاع: أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - محمد بسيوني - عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد  - فراس بن عايفية - حمدي علاء - أحمد ياسر - أحمد سعيد - موسي دياوارا - إسلام جابر

خط الهجوم: باسم مرسي – كريم بامبو – محمود قاعود.

بابا فاسيليو البنك الأهلي الاهلى الدورى المصرى

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