قناة الناس| ما هو المخلوق الذي اشترط على الله قبل خلقه؟ (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن المخلوق الوحيد الذي اشترط على الله سبحانه وتعالى، قائلًا: “ربنا أراد أن يخلقه راح قاله قبل ما تخلقني عندي شرط”.

وأضاف الجندي، خلال لقاء عبر قناة الناس، أن هذا المخلوق هو الرحم، فعندما خلق الله الرحم تعلق بساق العرش، وقال له خلقتني فماذا لي؟ قال له أنت الرحم وأنا الرحمن شققت اسمك من اسمي وعزتي وجلالي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.

وتابع: “الرحم له مكانة مقدسة وهائلة وخطيرة جدا، لدرجة أن صلة الرحم يتوقف عليها أمران في غاية الخطورة، فالله وضع محبس البركة في الرزق وطول العمر في الرحم”، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال: "من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



