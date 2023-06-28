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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلي.. الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة البنك الأهلي

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز غداً.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي وذلك لشرح بعض النقاط الفنية بالفريق المنافس.

وقاد اندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز ومحمود حمدي إخصائيي التأهيل، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة مع بداية التدريبات الجماعية.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، تدريبات على الكرات العرضية والضربات الثابتة وبعض الجمل الفنية لتنفيذها مع اللاعبين.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة فريق البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

الاهلى البنك الأهلي مران الأهلي الدورى المصرى

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