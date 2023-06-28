قناة الناس| خالد الجندى: الشرع أمر ببر الوالدين لأنهما على حق (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن حكم مقاطعة الوالدين: “دائما ما أرى في المحال لافتة مكتوب بها (الزبون على حق دائما)، وهل هناك أحد على حق طوال الوقت؟ فيمكن أن يكون الزبون هو المخطئ، ومن ثم مكتوبة لأنهم لا يرغبون في خسارة زبون”.

وتابع الجندي، خلال لقاء عبر قناة الناس: “ممكن تتكرموا وتضعوا هذه اللافتة للأب والأم؟ فهما على حق دائما، بإيجاز شديد.. ربنا يأمر المؤمن بالتعامل مع أبيه وأمه إذا كانوا كفاراً وأعلنوا عليه الحرب لكي يكفر، ربنا قال لا تفعل ما يطلبان منك لكن لا بد أن تكون محترما ومؤدبا ولا تتطاول عليهما كما يأمرك بأن تدعي لهما”.

واستشهد الجندي، بقوله تعالى: “وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا”، وقوله تعالى: وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.