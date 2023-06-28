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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العدل الأمريكية" تهتم 76 شخصا فى المجال الطبى بالتورط فى قضية فساد كبرى

وزارة العدل الامريكية
وزارة العدل الامريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء، عن توجيه اتهامات جنائية اتحادية ومحلية تستهدف 78 متهما في 16 ولاية كجزء من إجراءات إنفاذ القانون التي تنطوي على 2.5 مليار دولار في مخططات احتيال مزعومة للرعاية الصحية تستهدف كبار السن والمعاقين ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، حتى النساء الحوامل.

وتتراوح الاتهامات بين تزوير فواتير كاذبة لبرنامج التأمين الطبي الفيدرالي لكبار السن والأمريكيين المعاقين ودفع رشاوى غير قانونية، إلى التحويل غير المشروع للأدوية الموصوفة باهظة الثمن والاستغناء غير المناسب عن مسكنات الألم الأفيونية المسببة للإدمان.

من بين أولئك الذين يواجهون تهماً 24 طبيبًا وممرضًا وغيرهم من المهنيين الطبيين المرخصين، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للرعاية الصحية بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون الحاليون والسابقون لمنصة معدات طبية متينة عبر الإنترنت متهمين بتقديم فواتير كاذبة بقيمة 1.9 مليار دولار في دعاوى احتيالية.

من بين 2.5 مليار دولار في المطالبات الاحتيالية المزعومة إلى Medicare ، برامج Medicaid التابعة للولاية التي تخدم برامج التأمين الطبي الفقيرة والتكميلية التي تقدمها شركات التأمين الخاصة، تم دفع حوالي 1.1 مليار دولار بالفعل للمحتالين، كما قال المسئولون.

العدل أمريكا وزارة العدل الأمريكية اتهامات الرعاية الصحية

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