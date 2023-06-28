كورال "روح الشرق" ونجوم "أنا المصري" في احتفالات ثورة 30 يونيو

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، فى الفترة من 30 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

تفتتح ليالي الاحتفال التي وجهت بإقامتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في التاسعة من مساء كل ليلة، والذي يقدم مجانًا كخدمة فنية للجمهور، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

تحيي الليلة الأولى فرقة كورال روح الشرق - جامعة عين شمس، ويحيي اليوم الثاني عازف القانون صابر عبد الستار وفرقته الموسيقية.

أما اليوم الثالث يتضمن باقة من الأغاني لنجوم مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وهم الفنانون "أميرة رضا ــ منار الشاذلي ــ مؤمن خليل ــ أحمد شرف" .

كما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في اليوم الرابع للاحتفال، حيث يحيي الحفل فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب "عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي" تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة .

أما اليوم الخامس للاحتفال، يعيش جمهور ساحة الهناجر مع صوت الفنانة "فاطمة محمد علي" وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من أشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى .

ويختتم الاحتفال بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بفرقته الموسيقية، كما يقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية في حب الوطن.

يشار إلي أن مصر، تحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي خرج فيها ملايين المصريين، ضد حكم جماعة الإحوان الإرهابية، عقب مرور سنة واحدة فقط من حكمها ذاق الشعب المصري خلالها ويلات إرهاب الجماعة.