ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. أحمد بهاء الدين شعبان يكشف لـ"الشاهد": لماذا كانت ثورة 30 يونيو ضرورة لخلاص البلد؟

أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

يحل أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، اليوم الأربعاء، ضيفا في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويروي خلال الحلقة شهادته في الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو.

ويتحدث أحمد بهاء الدين شعبان، في حلقة اليوم، عن كواليس مرحلة حكم محمد مرسي، ومحاولة سيطرة الإخوان على البلد، خلال فترة حكم الجماعة.

ويكشف "بهاء الدين" في حلقة اليوم علي قناة إكسترا نيوز، اتصالات الإخوان معه، وعدم التزام محمد مرسي بوعوده، وعلاقته بالجماعة خلال دراسته بالجامعة، ويجيب على سؤال: لماذا كانت ثورة 30 يونيو ضرورة لخلاص البلد؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

أحمد بهاء الدين شعبان ثورة 30 يونيو برنامج الشاهد محمد مرسي

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

حقيقة انفصال محمد فراج عن زوجته بسنت شوقى

المصرى البورسعيدى يهزم فيوتشر بثنائية فى الدورى

أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأوليمبى ينعش آماله فى التأهل بفوزه على مالى

إصابة 16 شخصًا إثر انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخير من أول أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟