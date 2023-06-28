أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأوليمبى ينعش آماله فى التأهل بفوزه على مالى

أنعش المنتخب الوطني الأوليمبي آماله في التأهل إلى نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الفوز على مالي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد لصالح الفراعنة في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد المنتخب الأوليمبي عند 4 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد مالي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

أحداث المباراة

بداية المباراة كانت جيدة من جانب المنتخب الأوليمبي الذي ضغط بقوة لتسجيل التقدم.

وشهدت الدقيقة 4 تسديدة أرضية زاحفة من محمود صابر لاعب منتخب مصر من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة السادسة، ركلة ركنية لمنتخب مالي من جهة اليمين نفذها مامادو سانجاري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعد دفاع منتخب مصر عن مناطق الخطورة.

وجاء هدف منتخب مصر بعد هجمة مرتدة لمنتخب مصر وصلت إلى أسامة فيصل فمرر كرة إلى إبراهيم عادل المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت أعلى يسار المرمى.

وحاول منتخب مالي استغلال الكرات الثابتة على حدود منطقة الجزاء، وسط استبسال من حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأوليمبي.

واعتمد الفريق الوطني على الهجمات المرتدة في محاولة لتعزيز التقدم.

وسدد أسامة فيصل من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس لاسين ديارا.

في الدقيقة الأخيرة، ركلة حرة لمنتخب مالي في منتصف ملعب مصر جهة اليمين نفذها حامد ديوماندي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيما سيسيه برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

في الشوط الثاني كثف المنتخب المالي من محاولاته لإدراك التعادل بينما اعتمد الفراعنة على الهجمات المرتدة.

وكاد الفريق المالي أن يدرك التعادل بعد رأسية من شيكنا دومبيا لاعب منتخب مالي من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ومرت لركلة مرمى.

في الدقيقة 65 انفراد بالمرمى من أسامة فيصل ولكن طالت منه الكرة ووصلت سهلة للحارس لاسين ديارا.

في الدقيقة 72 كرة عرضية من إبراهيم عادل من جهة اليسار قابلها أحمد نبيل كوكا بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها دفاع مالي قبل ان تمر إلى الشباك.

تسديدة قوية من مصطفى سعد من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين أبعدها الحارس لاسين ديارا على مرتين.

ركلة حرة لمنتخب مالي في منتصف ملعب مصر نفذها الحساني تامبورا بتسديدة من مرة واحدة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 86 كرة عرضية من علي زعزع من جهة اليسار قابلها مصطفى سعد بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع ووصلت سهلة لحارس المرمى.

تسديدة ضعيفة من إبراهيما ديارا لاعب مالي من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حمزة علاء من منتصف مرماه.

