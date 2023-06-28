ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مناسك الحج.. "طواف الإفاضة" ركن أجمع عليه الفقهاء ولا يتحلل المحرم إلا بإتمامه

طواف الإفاضة
طواف الإفاضة

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها، ولا يتحلل الحاج التحلل الأكبر دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شئ ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منًى يوم العيد.

وبعد رمي الحاج لجمرة العقبة صباح يوم العيد، ينزل إلى مكة ليطوف حول الكعبة 7 أشواط، ويسعى بعدها السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط إن كان متمتعا، أو إذا لم يكن قد سعى من قبل مع طواف القدوم للحاج القارن والمفرد، وبعد طواف الإفاضة يباح للحاج جميع محظورات الإحرام حتى النساء.

مناسك الحج.. ماذا يفعل حجاج بيت الله فى أيام التشريق الثلاثة؟

مناسك الحج.. "المزدلفة" مشعر مبيت الحجاج بعد النفرة من عرفات

طواف الإفاضة

ولطواف الإفاضة خمسة أسماء؛ هي: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر.

وطواف الإفاضة في الحج يبدأ بعد طلوع الشمس يوم العيد عند أهل العلم، وأما الضعفاء من الشيوخ والنساء فيبدأ بعد نصف الليل ليلة عيد الأضحى عند جمعٍ من أهل العلم؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- رخَّص للضّعفاء، فلهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر، ولأتباعهم ومَن معهم كذلك على الصَّحيح.

واختلف أهل العلم حول آخر موعد لطواف الإفاضة، فعند الإمام أبي حنيفة- رحمه الله- أن من أخَّره عن أيام التشريق فعليه دم، وعند الإمام مالك إلى نهاية الشهر، وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه وقته موسع حتى ولو بعد خروج وقت شهر ذي الحجة، ويجوز جمعه مع طواف الوداع وليس على الحج دم.

مناسك الحج.. "التروية" يوم النقلة وبداية الحجاج لأداء الشعيرة الأعظم

مناسك الحج.. "الإحرام" الركن الأول وله مواقيت محددة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منًى يوم العيد، فيرمي وينحر ويحلق، ويأتي مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة.

وأكدت الدار، أن طواف الإفاضة له خمسة أسماء؛ هي: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر، وقد ذكرها الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 12، ط. دار الفكر) فقال: [وأمَّا طواف الإفاضة فله أيضًا خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدَر، -بفتح الصاد والدال- (وأما) طواف الوداع فيقال له أيضًا: طواف الصدر] اهـ.

مناسك الحج طواف الإفاضة التحلل الأكبر عرفه طواف القدوم جمرة العقبة الكعبة يباح للحاج جميع محظورات

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف: جمعيات وهمية تنصب على المصريين بـ«تبرعات الأضاحى فى إفريقيا»

موعد انتهاء إجازة البنوك فى مصر

تحريات مكثفة لكشف لغز مقتل عجوز داخل شقته بالطالبية

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 لجميع الصفوف الدراسية

الخميس.. انطلاق الجسر الجوى لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

مناسك الحج.. ماذا يفعل حجاج بيت الله فى أيام التشريق الثلاثة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟