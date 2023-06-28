ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أجمل أماكن الفسح والخروجات فى عيد الأضحى 2023

أماكن الفسح والخروجات
أماكن الفسح والخروجات

تبحث الأسر المصرية في عيد الأضحى عن أماكن الفسح والخروجات للترفيه عن أنفسهم وعن أبنائهم، خاصة بعد مد إجازة عيد الأضحى حتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو بعد ضمها مع إجازة 30 يونيو، وتقدم الدستور لقرائها بعض من أجمل أماكن الفسح والخروجات في القاهرة . 

أجمل أماكن الفسح والخروجات في القاهرة 

من أفضل أماكن الفسح والخروجات المجانية في القاهرة هي The Lake District  ، وتمتد ذا ليك ديستريكت على مساحة 10000م، يتخللها شتى المرافق الترفيهية، مثل: ساحة التزلج، والنوافير الملونة، والمطاعم، ومنطقة لعب الأطفال، وتقع في الداون تاون، كمبوند ميفيدا، التجمع الخامس ، والدخول إليها مجانًا . 

"العيد بطعم زمان".. ملاهي أبي العباس أول فسح البسطاء في الإسكندرية

«خروجات على أد الإيد».. أشهر أماكن التنزه لقضاء العيد مع الأصدقاء

وفي منطقة المعادي هناك واحدة من أجمل اماكن الفسح والخروج ، وهي فاميلي لاند وتوفر أكثر من مناطق ترفيهية ومنها البولينج، والتزلج على الجليد، ولعب البلياردو، وألعاب الفيديو جيم ،  وتقع في 11 ابراج عثمان، المعادي، القاهرة، ويتراوح سعرها بين 15، 40 جنيها بحسب اللعبة والدخول مجانًا.

أماكن الفسح والخروج في العيد 

فاميلي بارك أو حديقة الأسرة ، تضم عدد كبير من الأنشطة الترفيهية مثل النهر السحري، وحديقة الحيوان، والسفاري، والملاعب المفتوحة، والمراكز الثقافية، والمطاعم ، وتقع على طريق السويس، بالقرب من مدخل الرحاب 2 ، ويبلغ سعر تذكرة حديقة الأسرة 70 جنيها في أيام الأحد إلى الخميس ، وفي يومي الجمعة والسبت ، يبلغ سعرها 80 جنيها. 

txt

أماكن وأسعار الخروجات خلال عيد الفطر 2023 فى الفيوم

وتعد مدينة العاب ماجيك بلانت من أفضل أفضل اماكن الفسح والخروج في القاهرة وتقع في سيتي سينتر ألماظة، النزهة.

فهي تضم العديد من الألعاب الممتعة للأطفال، والتي يستطيع أن يتمتع بها الكبار أيضًا، تستطيع بدء رحلتك في هذه المدينة عن طريق شراء كارت ماجيك بلانيت وشحنه بالنقاط، كي تستخدمها في دخول الألعاب المختلفة، كما يمكنك أن تجمع نقاط عن طريق الفوز في بعض الالعاب وتجميع هذه النقاط لربح جائزة.

يبدأ سعر تذكرة الدخول من 5 جنيه، يبلغ سعر كارت الألعاب 60 جنيه، يتراوح سعر شحن الكارت بين 50 جنيه و 1000 جنيه.

اماكن الفسح والخروج عيد الأضحى The Lake District فاميلي لاند اماكن الفسح والخروج في العيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف: جمعيات وهمية تنصب على المصريين بـ«تبرعات الأضاحى فى إفريقيا»

تحريات مكثفة لكشف لغز مقتل عجوز داخل شقته بالطالبية

موعد انتهاء إجازة البنوك فى مصر

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 لجميع الصفوف الدراسية

مناسك الحج.. ماذا يفعل حجاج بيت الله فى أيام التشريق الثلاثة؟

الخميس.. انطلاق الجسر الجوى لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟