أجمل أماكن الفسح والخروجات فى عيد الأضحى 2023

تبحث الأسر المصرية في عيد الأضحى عن أماكن الفسح والخروجات للترفيه عن أنفسهم وعن أبنائهم، خاصة بعد مد إجازة عيد الأضحى حتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو بعد ضمها مع إجازة 30 يونيو، وتقدم الدستور لقرائها بعض من أجمل أماكن الفسح والخروجات في القاهرة .

أجمل أماكن الفسح والخروجات في القاهرة

من أفضل أماكن الفسح والخروجات المجانية في القاهرة هي The Lake District ، وتمتد ذا ليك ديستريكت على مساحة 10000م، يتخللها شتى المرافق الترفيهية، مثل: ساحة التزلج، والنوافير الملونة، والمطاعم، ومنطقة لعب الأطفال، وتقع في الداون تاون، كمبوند ميفيدا، التجمع الخامس ، والدخول إليها مجانًا .

وفي منطقة المعادي هناك واحدة من أجمل اماكن الفسح والخروج ، وهي فاميلي لاند وتوفر أكثر من مناطق ترفيهية ومنها البولينج، والتزلج على الجليد، ولعب البلياردو، وألعاب الفيديو جيم ، وتقع في 11 ابراج عثمان، المعادي، القاهرة، ويتراوح سعرها بين 15، 40 جنيها بحسب اللعبة والدخول مجانًا.

أماكن الفسح والخروج في العيد

فاميلي بارك أو حديقة الأسرة ، تضم عدد كبير من الأنشطة الترفيهية مثل النهر السحري، وحديقة الحيوان، والسفاري، والملاعب المفتوحة، والمراكز الثقافية، والمطاعم ، وتقع على طريق السويس، بالقرب من مدخل الرحاب 2 ، ويبلغ سعر تذكرة حديقة الأسرة 70 جنيها في أيام الأحد إلى الخميس ، وفي يومي الجمعة والسبت ، يبلغ سعرها 80 جنيها.

وتعد مدينة العاب ماجيك بلانت من أفضل أفضل اماكن الفسح والخروج في القاهرة وتقع في سيتي سينتر ألماظة، النزهة.

فهي تضم العديد من الألعاب الممتعة للأطفال، والتي يستطيع أن يتمتع بها الكبار أيضًا، تستطيع بدء رحلتك في هذه المدينة عن طريق شراء كارت ماجيك بلانيت وشحنه بالنقاط، كي تستخدمها في دخول الألعاب المختلفة، كما يمكنك أن تجمع نقاط عن طريق الفوز في بعض الالعاب وتجميع هذه النقاط لربح جائزة.

يبدأ سعر تذكرة الدخول من 5 جنيه، يبلغ سعر كارت الألعاب 60 جنيه، يتراوح سعر شحن الكارت بين 50 جنيه و 1000 جنيه.