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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"العيد بطعم زمان".. ملاهي أبي العباس أول فسح البسطاء في الإسكندرية

العيد
العيد

ملاهي المرسي أبي العباس لا تزال تحتفظ بطعم العيد القديم، فهي تقدم أول فرحة بسيطة للمواطنين بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن للكبار والصغار الاستمتاع بأجواء العيد بأسعار معقولة لا تتجاوز 15 جنيهًا. تترك هذه الملاهي ذكريات عيدية مميزة في نفوس الزائرين. 

يتنافس المركب وبندقية البومب والساقية مع الملاهي الحديثة لجذب زوار مسجد المرسي أبي العباس في أول أيام العيد. يصطف المئات من المصلين في ساحة المسجد لأداء صلاة العيد، حيث خصصت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 561 ساحة خلاء وأكثر من 5 آلاف مسجد وزاوية لأداء صلاة العيد. 

يتم رصد أجواء صلاة العيد من ساحة المسجد في تمام الساعة 6:24 صباحًا وتنشر أجواء الفرحة والبهجة بين المصلين بواسطة بائعي البالونات.

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