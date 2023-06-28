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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالصور.. كواليس تصوير أغينة "أوووه" للفنان أحمد حلمي

احمد حلمي
احمد حلمي

حقق الفنان أحمد حلمي نجاح كبير بأغنية “أوووه”، محققا مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب، والتي تعتبر ضمن مسرحية “ميمو” التي عرضت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية. 

 

وشارك مدير التصوير جلال ذكي صور من كواليس تصوير الأغنية عبر حسابه الرسمي  على انستجرام، والتي صورت خلال الفترة الماضية بالتزامن مع عرضها على أحد مسارح جدة.

والأغنية ضمن مسرحية "ميمو" التي تعرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة،  على مدار 5 أيام، والتي رفعت خلالهم شعار كامل العدد، أغنية "أووووه" من كلمات مصطفى حدوتة، ومن توزيع والحان كولبيكس، وانتاج كرافت ميديا، بالتعاون مع شركة نجومي ميديا المسؤولة عن الحملة الدعائية للمسرحية.

 

وتقول كلمات الأغنية:


هلبس الجاكته دى (اوووه)
جامده على الفانله دى (اوووه)
هربط الكوتشايه دى (اوووه)
لايقه على الطقمايه دى
او حته دى دى دى
او حته دى دى دى
او حته دى دى دى
لايقه على الطقمايه دى
لما دماغى بتجيبنى (اوووه)
بعمل اللى يعجبنى (اوووه)
صعب يوم تقلدنى (اوووه)
انا الجديد مفيش منى 
انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه 
جديد نوڤي لسه لانج
حلوه الصوره كده
طبعا كده كده
حلو اوى كده
جامد كده كده
لو هتمشى كده
هنمشيها كده
لو هتيجى كده
اجيبها كده كده
هى مين الحلوه دى (اوووه)
مين الاحلى منها دى (اوووه)
حلو موت البصه دى (اوووه)
تسمحيلي بالرقصه دى
او حته دى دى دى
او حته دى دى دى
او حته دى دى دى
تسمحيلي بالرقصه دى
او حته دى دى دى
او حته دى دى دى
او حته دى دى دى
تسمحيلي بالرقصه دى
لما الدنيا بتروقلى (اوووه)
بنزل لكم انا بتقلى (اوووه)
بسيب الكل يشتاقلى (اوووه)
وارجع تانى متفوقلى
انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه 
جديد نوڤي لسه لانج
حلوه الصوره كده
طبعا كده كده
حلو اوى كده
جامد كده كده
لو هتمشى كده
هنمشيها كده
لو هتيجى كده
اجيبها كده كده

يذكر أن مسرحية “ميمو” من بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

احمد حلمى الحملة الدعائية الحلوة دي العربية السعودية الفنان أحمد حلمى المملكة العربية السعودية خشبة المسرح شعار كامل العدد كلمات الأغنية محمد رضوان مسرحية ميمو

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