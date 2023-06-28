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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلي يستعيد نجمه أمام الأهلي غدًا

البنك الأهلي
البنك الأهلي

قرر بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إعادة محمد هلال لاعب وسط الفريق للتشكيل الأساسي أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين غدا.

ويلتقي البنك الأهلي مع نظيره الأهلي في المباراة التي ستقام غدا الخميس، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار بابا فاسيليو، بالدفع باللاعب محمد هلال أساسيًا بعدما شارك بديلاً أمام طلائع الجيش في كأس مصر, وقدم حينها مباراة قوية.

وكان البنك الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

البنك الأهلي الاهلى الدورى المصرى محمد هلال

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