ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه الغربية: إنشاء خط طرد محطة رفع كفر عصام خلال عيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، أنه جاري إنشاء خط طرد محطة رفع صرف صحي كفر عصام بمطقة المعرض بمدينة طنطا بقطر 800 مم زهر مرن بطول 4000 م.ط.

وأضاف أنه يتم إنشاء هذا الخط نتيجة زيادة قدرات وتصرفات محطة رفع كفر عصام والخط ضمن مشروعات I.w.s.p

وأكد شطا أنه تم التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة للمرور بالغربية لتنفيذ هذا الخط خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. مؤكدًا حرص الشركة على تنفيذ خطة إحلال وتجديد العديد من المشاريع لتناسب مع حجم الاستخدام المطلوب.

مياه الغربية إنشاء طرد محطة رفع صرف صحي كفر عصام

الأكثر قراءة

10 ضحايا و4 مصابين.. النيابة تُصرح بدفن منكوبى عقار الإسكندرية المنهار

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

بين 4 لاعبين.. هداف المغرب على قائمة مفاوضات الأهلى فى الميركاتو الصيفى

إلكترونيًا.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة في عيد الأضحى المبارك

طريقة عمل اللحمة بالبصل في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟