مياه الغربية: إنشاء خط طرد محطة رفع كفر عصام خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، أنه جاري إنشاء خط طرد محطة رفع صرف صحي كفر عصام بمطقة المعرض بمدينة طنطا بقطر 800 مم زهر مرن بطول 4000 م.ط.

وأضاف أنه يتم إنشاء هذا الخط نتيجة زيادة قدرات وتصرفات محطة رفع كفر عصام والخط ضمن مشروعات I.w.s.p

وأكد شطا أنه تم التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة للمرور بالغربية لتنفيذ هذا الخط خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. مؤكدًا حرص الشركة على تنفيذ خطة إحلال وتجديد العديد من المشاريع لتناسب مع حجم الاستخدام المطلوب.