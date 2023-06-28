أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. إبراهيم عادل يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام مالي

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وكان المنتخب الأوليمبي قد تعادل سلبيًا مع النيجر في الجولة الأولى.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم الجابون ومالي والنيجر.

ولا بديل أمام المنتخب الأوليمبي سوى الفوز اليوم من أجل الحفاظ على حظ الفراعنة في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم

الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل