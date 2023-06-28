توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية احتفالاً بعيد الأضحى

استقبلت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الزوار للاحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك" بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار اعتبارًا من الساعة السابعة صباحا.

وفى محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل ، كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب.

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعداداً للأعياد.