مصدر أمني يكشف حقيقة نشوب حريق بمعرض سيارات في المنوفية

تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، أخبارًا تفيد باشتعال النيران في معرض للسيارات بمحافظة المنوفية.

وكشف مصدر أمني لـ “الدستور” حقيقة الواقعة، مؤكدًا أن الحريق نشب في سيارة واحدة فقط خردة قديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ونجحت في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

البداية كانت مع تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ نشوب حريق بسيط بسيارة خردة متواجدة في مخزن سيارات، وعلى الفور قامت الشرطة بالتعامل مع الحادث والدفع بقوة أمنية تابعة لمركز الشرطة مدعومة بسيارات الحماية المدنية، والتي نجحت في السيطرة على الحريق في الحال.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.