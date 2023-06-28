لمواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر.. اللجنة المشتركة ترصد 37 مخالفة فى أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجنة المشتركة للقيام بالمرور الميداني على عدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية لرصد أي مخالفات أو تجاوزات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وذلك لمواجهة ظاهرة ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية بمختلف المراكز والمدن.

وشدد محافظ أسوان على أهمية إلتزام المواطنين بالتوجه إلى المجازر الحكومية المخصصة لذبح الأضاحى بالمجان بإجمالي 8 مجازر، والتي تستقبل أي أضاحي على مدار اليوم طوال أيام العيد وذلك تحت إشراف بيطري بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحي.

وفي هذا الإطار فقد أسفرت جهود اللجنة المشتركة عقب قيامها بالمرور على 15 منطقة وشارع، عن تحرير 37 محضر مخالفة للذبح في الشوارع خارج المجازر، وإلقاء مخلفات ونواتج الذبح في مطابق الصرف الصحي.

كما تمت توعية 4 حالات أخرى قبل قيامهم بالذبح دون تحرير محاضر بالتوجه إلى المجزر العمومي بالشلال للقيام بأعمال ذبح الأضاحي الخاصة بهم.