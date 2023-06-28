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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: أرسنال يتقدم بعرض ضخم لضم ديكلان رايس خلال الانتقالات الصيفية

ديكلان رايس
ديكلان رايس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن أن نادي أرسنال تقدم بعرض جديد لضم ديكلان رايس، لاعب وسط فريق وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان وست هام قد رفض في وقت سابق، عرضين سابقين من أرسنال، لعدم مطابقتهما للشروط المالية المحددة للتخلي عن خدمات اللاعب.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أرسنال تقدم بعرض قدره 100 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 5 ملايين كمكافأة إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات بين الناديين تتواصل من أجل الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بشكل الصفقة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال التوصل لاتفاق، فسيكون ديكلان رايس أغلى لاعب بريطاني على الإطلاق، لتتجاوز صفقة انتقاله المنتظرة إلى أرسنال الرقم الذي دفعه مانشستر سيتي لأستون فيلا، من أجل ضم جاك جريليش.

وبدأ رايس مسيرته الاحترافية مع وست هام، منذ موسم 2017/2016، حيث شارك معه في 245 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا.

كما خاض رايس 43 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وست هام يونايتد ديكلان رايس ارسنال ديلي ميل مانشستر سيتى

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