محافظ بورسعيد يزور مجمع الشفاء الطبى فى أول أيام عيد الأضحى

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على زيارة مجمع الشفاء الطبي في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قدم التهنئة للمرضى وأطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بعيد الأضحى المبارك، والتقى عددا من المرضى مقدمًا لهم خالص التهنئة بعيد الأضحى المبارك، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور محمد الفكيكي، مدير المستشفيات، والدكتور حازم شوشة، مدير المجمع.

وتفقد محافظ بورسعيد عددا من الأقسام داخل المستشفى، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفى ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ بورسعيد بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى وسرعة الاستجابة لمطالبهم، مشددًا على تواجد أطقم الأطباء والتمريض على مدار 24 ساعة بأقسام الاستقبال والطوارئ لسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

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