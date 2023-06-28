عمرو محمود ياسين يتعرض للسرقة: حزين على إتلاف بعض الجوائز

أعرب المؤلف عمرو محمود ياسين عن استيائه الشديد بسبب تعرض مكتبه الخاص للسرقة، مشيرًا إلى أنه تم القبض على السارق ولكن بعد إتلاف عدد كبير من الجوائز.

وأعلن “عمرو” عبر “فيسبوك” عن تعرضه للسرقة، وعلق قائلًا: “منذ أيام قليلة كنت متوجهًا لمكتبي بدائرة العجوزة وفوجئت بأنني غير قادر على فتح باب المكتب واكتشفت أن المكتب مغلق من الداخل!! فدخلت الشقة عبر الحديقة الخاصة بالمكتب من شقة الجيران.. لاكتشف حينها اقتحام مكتبي وسرقة بعض محتوياته ويمكن أكثر ما أحزنني هو سرقة بعض الجوائز”.

وأضاف: "التكريمات حصلت عليها عن أعمال نصيبي وقسمتك عدة مواسم وعن مسلسل ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير من عدة جهات.. واضح إنه كان فاكر إنهم دهب أو نحاس أو حاجة.. (ولكن في الواقع هما مالهمش قيمة مادية كبيرة.. لكن ليهم عندي قيمة معنوية أكيد)”.

وتابع: “المهم اتصلت بالنجدة وانتقلوا إلى المكتب وقاموا باللازم.. واليوم تبلغت أنه تم القبض على السارق.. صحيح أتلف أغلب الجوائز.. لكن سعيد سعادة كبيرة بأنهم قاموا بالقبض على السارق رغم أن مكتبي لم يكن مزودا بكاميرات مراقبة.. لذا وجب أن أتقدم بكل الشكر والتقدير للداخلية المصرية على سرعة الاستجابة وحرفية التعامل الشرطي”.

واختتم: “الصور المرفقة هي للجوائز التي فقدت أغلبها للأسف بسبب إتلاف السارق لها.. والحمد لله على كل حال”.