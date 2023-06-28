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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تطمئن على تقديم كل الخدمات للحجاج من الجمعيات الأهلية

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

يستمر حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية في تأدية مناسك الحج، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة؛ حيث مكث الحجاج في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وانتهوا من رمي جمرة العقبة الكبرى.

وحرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على التواصل مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على سلامة حجاج الجمعيات الأهلية، وتقديم كل الخدمات لهم، مقدمة لهم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتأديتهم الركن الأعظم في مناسك الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات.

ومن جانبه قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إن الحجاج تحركوا من عرفات إلى مزدلفة، ثم توجهوا إلى منى ورموا جمرة العقبة الكبرى، على أن يمكثوا في منى يومين للمتعجلين و3 أيام لغير المتعجلين.

ولفت عبدالموجود إلى أن نفرة الحجيج المتعجلين ستكون إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وأضاف عبدالموجود أن إدارة البعثة أعدت جدولًا لنقل الحجاج بعد انتهاء رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق للمتعجلين ونقلهم إلى فنادقهم في مكة المكرمة بنسبة 50% من الحجاج والباقي سيتم نقله بعد انتهاء اليوم الثالث، فيما قامت إدارة البعثة بتوصيل أتوبيسات أصحاب الأعذار إلى مقر فندق الإقامة، بعد انتهاء الوقوف بعرفة، والمرور بمزدلفة وتفويضهم لمن يؤدي عنهم رمي الجمرات.

ولفت عبدالموجود إلى أن مشعر منى يتميز هذا العام بتسهيلات كبيرة، واستعدت البعثة لاستقبال الحجاج بداخله بمخيمات مكيفة ومراتب "صوفا بيد" ووجبات للتغذية، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، مع متابعة مستمرة منها للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج.

وشدد عبدالموجود على المشرفين بضرورة التحرك في منى لرمي الجمرات في مجموعات، والبعد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب التحرك في أوقات الظهيرة، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة، وسخونة الشمس، حفاظًا على سلامتهم.

حجاج بيت الله الحرام الجمعيات الأهلية مناسك الحج مكة المكرمة رمي جمرة العقبة الكبرى

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