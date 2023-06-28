صحة الإسكندرية: تتابع انتظام العمل بالوحدات والمستشفيات في أول أيام العيد

أجرت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية بعدد من الوحدات والعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على سير العمل بجميع المنشآت الصحية بالإسكندرية، رافقها كل من الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة عبير عنان، مدير منطقة شرق الطبية، والدكتورة شريهان فؤاد، مدير العلاقات العامة والاتصال السياسي.

بدأت الجولة التفقدية بالمرور على مركز صحة الأسرة بسموحة و كان في استقبالها دكتورة دينا مجدي، مدير المركز، حيث تأكدت وكيل وزارة الصحة من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية والألبان بمرحلتيها الأولى والثانية، كما تابعت الالتزام بالتسجيل الإلكتروني بمكتب الصحة، مؤكدة على تكثيف تقديم جميع الخدمات الصحية خلال حملة 100 يوم صحة.

ثم تابعت "طهيو" جولتها بالمرور على عدد من العيادات المتنقلة بمنطقة شرق الطبية وقدمت التهنئة والشكر للأطقم الطبية على الالتزام الملحوظ في أداء واجبهم خلال أول ايام العيد لتوفير التأمين الطبي لأكبر عدد من المترددين على المتنزهات وأماكن التجمعات، كما تأكدت من توافر جميع المستلزمات وأدوية الطوارئ بالعيادات المتنقلة ونبهت على الاهتمام بتفعيل جميع مبادرات الصحة العامة للاطمئنان على صحة المواطنين، من خلال حملة 100 يوم صحة.

وتوجهت وكيل صحة الإسكندرية إلى مستشفى أطفال الرمل؛ لمتابعة سير العمل وكان في استقبالها الدكتورة إيمان شكري، مدير المستشفى وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية طبقاً للجداول الموضوعة وتم المرور على الأقسام الداخلية و المبتسرين والعنايات المركزة والمتوسطة، وأشادت بدور الصيدلة الإكلينيكية بمختلف الأقسام بالمستشفى، مؤكدة على دورهم الفعال داخل المنظومة الطبية.

واختتمت الجولة بتفقد مركز صحة الأسرة بسان ستيفانو وكان في استقبالها الدكتورة منى عبده مديرة المركز، وتم تفقد الأقسام المختلفة ومتابعة سير العمل بالإضافة إلى خدمات تسجيل المواليد والوفيات بمكتب صحة فلمنج.

وتقدمت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالشكر لكل الفرق الطبية الملتزمة بأداء واجباتها خلال فترة الأعياد لما لمسته من إيمانهم بالمسئولية وحرصهم على أداء واجباتهم في الاهتمام بصحة كل مواطن على أرض مصرنا الحبيبة.

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