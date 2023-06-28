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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بتشان وحسام حسنى ضيفا "مساء dmc" الليلة

مساء dmc
مساء dmc

يحل اليوم المطرب حمدي بخان وحسام حسني ضيفين على برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة DMC في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث كل منهما، خلال حلقة اليوم، عن كواليس مسيرتهما الفنية وأسرار بدايتهما في دخول الفن وعالم الغناء، كما يقدِّمان خلال الحلقة فقرات غنائية ومنوعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC على موقع "إنستجرام" البرومو الترويجي لحلقة حسام حسني وحمدي بخان في برنامج DMC المسائي، وعلَّق عليها: "الحنين الأغنية الشعبية في التسعينيات.. انتظروا في حلقة خاصة مع حمدي بخان وحسام حسني، يستضيفها رامي رضوان في برنامج DMC المسائي غدًا الساعة 9 مساءً على DMC".

ومن المقرر أن تحل الفنانة هبة مجدي ضيفة على برنامج DMC المسائي، ضمن أمسيات عيد الأضحى المبارك.

 

 

ألم الل الصفحة الرسمية الفنية الفنانة هبه مجدي البرومو الترويجي الاعلامي رامي رضوان الأغنية الشعبية سمي رامي رضوان

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