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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كرمه عبدالناصر.. تكريمات حصدها عباس العقاد خلال مسيرته الأدبية

عباس محمود العقاد
عباس محمود العقاد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الأديب والمفكر والشاعر عباس محمود العقاد الذي ولد بمحافظة أسوان عام 1889 الذي كان عضوا في مجمع اللغة العربية.

واشتهر الراحل عباس محمود العقاد وسط الأدباء في مصر الذي أثر بشكل كبير في الحياة السياسية والأدبية ليكون من أهم كتاب القرن العشرين في مصر.

وأضاف عباس محمود العقاد للمكتبة العربية أكثر من 100 كتاب في مختلف المجالات، ومن أشهر أعماله الأدبية كتاب داعي السماء بلال- كتاب عبقرية الصديق رضي الله عنه- كتاب ساعات بين الكتب- كتاب الثقافة العربية- كتاب مراجعات في الآداب والفنون- كتاب سعد زغلول زعيم الثورة- إبليس وغيرها من الأعمال.

وعرف عن المفكر عباس محمود العقاد أنه موسوعة في المعرفة حيث كان ضليعًا في علوم الأدب وعلم النفس والفلسفة والتاريخ الإسلامي وعلم الاجتماع، واشتهر بمعاركة الأدبية مع "الشاعر أحمد شوقي، والدكتور طه حسين، والأديب مصطفى صادق الرافعي، والدكتور زكي مبارك".

تكريمات حصدها عباس محمود العقاد خلال مسيرته الأدبية

1 - كرم عباس العقاد أكثر من مرة ونال عضوية مجمع اللغة العربية، وأصبح مراسلًا فيه.

2 - منح العقاد جائزة ورفضها وهي جائزة الدولة التقديرية في الآداب من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

3 - كما أنه قرر الرفض مرة أخرى عندما عرضت عليه الدكتوراة الفخرية من جامعة القاهرة. 

وتكريماً لعباس محمود العقاد تم عرض مسلسل باسم “العملاق” الذي يكشف أهم المحطات لتاريخ العقاد، بطولة محمود مرسي وتأليف عامر العقاد، وإخراج يحيى العلمي، وتم إطلاق اسمه على أحد شوارع القاهرة بمدينه نصر ويحمل اسم عباس العقاد.

رحيل عباس محمود العقاد عن عالمنا

رحل الكاتب والمفكر عباس محمود العقاد عن عالمنا يوم 13 مارس عام 1964 عن عمر يناهز 74 عاماً، تاركاً لنا تاريخ هائل من الأعمال التي لا تنسى أبداً.

عباس محمود العقاد العقاد تكريمات حصدها عباس محمود العقاد محمود العقاد مسيرته الأدبية

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