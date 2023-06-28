بعد فشل علاقتهما.. هل يعود ليوناردو دى كابريو لمواعدة جيجي حديد؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، انتشرت شائعات بوجود علاقة بين جيجي حديد البالغة من العمر 28 عامًا وليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 48 عامًا.

وتابعت أن التقارير الأمريكية كشفت عن أن الثنائي يعيشان قصة حب جديدة، لكن المقربين من الثنائي أكدوا أن جيجي وليو حاولا التقرب من بعضهما البعض لفترة قصيرة، ولم يعد بينهما شىء، حيث لا يفضل ليو الارتباط غير الرسمي.

شائعات جديدة

وأضافت الصحيفة، أنه يبدو أن ليو وجيجي حاولا التقرب من بعضهما البعض لفترة والتعرف على بعض، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ثم ارتباط رسمي بينهما، إلا أنه يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام فلم يشعرا بأنه يمكنهما الاستمرار في هذه العلاقة.

وتابعت أن الطرفين اتفقا على أن يظلا أصدقاء، ما يعني أنهما ليسا في علاقة مفتوحة بلا قيود.

وقال مصدر مقرب من ليو: "ليست هذه الطريقة التي يتعامل بها ليوناردو مع علاقاته العاطفية، هو الآن يستمتع بصداقته مع جيجي وهذا كل شىء".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ليو وجيجي أشعلا الإعلام الأمريكي، بعد أن شوهدا أكثر من مرة وهما يتناولون الطعام بصحبة عائلة ليو.

وتابعت أنه بالرغم من ذلك فقد سُئل المصدر المقرب من ليو عن سبب تنزه المستمر مع جيجي، ليؤكد أن تناول الثنائي الطعام مع عائلتهما وأصدقائهما لا يعني أنهما في علاقة عاطفية، ولا يتعدى الأمر كونهما أصدقاء فقط.

وتابع المصدر: "أمر مثير للسخرية ألا يكون الرجل والمرأة صديقين دون أن يصر الجميع على أن هناك ما هو أكثر من ذلك".

في 6 يونيو، وصل ليو - مع والده جورج وزوجة أبيه بيجي فارارتو - إلى مطعم China Tangفي لندن، كما وصلت جيجي إلى نفس المطعم بشكل منفصل، ليقيما حفل العشاء معا ولكنهما لم يجلسا بجانب بعضهما البعض.

في الليلة التالية، تم رصدهما معًا مرة أخرى، بعد وصولهما في أوقات مختلفة أيضًا إلى مطعم Chiltern Firehouse في لندن، حيث تناول ليو وجيجي العشاء مع أهله وعدد قليل من الضيوف الآخرين.

وأكدت الصحيفة أن السبب في انتشار الشائعات هو أن ليو مهووس بالتقرب من الفتيات الأقل من 25 عامًا، وكان قد ورد في وقت سابق أن ثمة إعجابا متبادلا بين الزوجين، حيث خرج في العلن للمرة الأولى سويًا في شهر سبتمبر الماضي.