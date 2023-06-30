كيف يتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بطرق مختلفة ودلالاته الدينية؟

يعتبر عيد الأضحى مهم جدا ويتم الاحتفال به بطرق مختلفة وله العديد من الدلالات الدينية، ففي مصر يبدأ الناس بالصلاة ثم توزيع اللحوم على المحتاجين، والذهاب للأقارب والحصول على العيدية.

الدلالة الدينية

عيد الأضحى هو الثاني من بين عطلتين إسلاميتين رئيسيتين يتم الاحتفال بهما سنويًا في جميع أنحاء العالم، والآخر هو عيد الفطر الذي يدل على نهاية شهر رمضان وصيامه الإلزامي، يحتفل المسلمون تكريمًا لاستعداد النبي إبراهيم (إبراهيم) لتقديم ابنه إسماعيل ذبيحة استجابة لتوجيهات الله.

لذلك يُطلب من المسلمين ذبح شاة كل عام في العاشر من ذي الحجة كطريقة للتعبير عن امتنانهم لله.

مناسك الحج

الحج وهو حج ديني سنوي يؤديه المسلمون في مكة يحدث أيضًا خلال فترة عيد الأضحى، يتوجه ملايين الحجاج من جميع أنحاء العالم إلى المدينة المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج التي تعتبر الركن الخامس في الإسلام، يبدأ الحج قبل العيد بيومين ويستمر ستة أيام حتى ثالث أيام العيد.

الاحتفالات حول العالم

تختلف الاحتفالات حول العالم الإسلامي باختلاف البلد والثقافة، ومع ذلك هناك بعض الطقوس الشائعة التي يتبعها معظم المسلمين خلال العيد.

المسلمون يرددون التكبيرات كلمات تمجيد الله من اليوم الذي يسبق العيد حتى اليوم الثالث من العيد.

يبدأ اليوم عادة بارتداء أفضل الملابس، في المغرب يرتدي الناس عادة "الجلابية" ويشترى الأطفال ملابس جديدة كل عام.

الإمارات العربية المتحدة يبدأ عيد الأضحى بصلاة الفجر، ثم العيدية الذي يتم تقديمه لأفراد الأسرة الأصغر سنًا من قبل كبار السن، يرتدي الناس ملابس جديدة ويزورون أقاربهم.



تركيا

في هذا اليوم يتم التضحية بالماعز ومع ذلك فإن الطقوس تتغير والناس يتبرعون للأعمال الخيرية بدلاً من التضحية بالحيوانات، يرتدي الناس أيضًا ملابس جديدة في هذا اليوم ويحيون أفراد أسرهم الأكبر سنًا بتقبيل أيديهم.



إيران

يذهب الناس صلاة العيد، بعد ذلك يأكلون لحم البقر أو لحم الضأن، نظرًا للتنوع الكبير في الأطباق التي يتم إعدادها في هذا اليوم يُطلق على عيد الأضحى أيضًا اسم العيد المالح في إيران.



الهند

يبدأ الناس يومهم باجتماع صلاة في الهواء الطلق، في بعض الأماكن يضحّي المسلمون بشاة أو ماعز ويتشاركون اللحم مع أحبائهم.