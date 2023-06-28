ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صورة وتعليق.. أيقونة العذراء "حالة الحديد" الشهيرة

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد السيدة العذراء المعروف باسم عيد العذراء حالة الحديد.

في تذكار “حالة الحديد” تمجيد يرتل للعذراء مريم ومتياس الرسول – وطنى

"أبانوب حلمي"، الحاصل على دبلوم الفنون من معهد الدراسات القبطية، علَّق في تصريح خاص على أيقونة حالة الحديد قائلاً إنها بالفن القبطي وتم رسمها في العصر الإسلامي، حيث إنها توضح قصة خلاص السيدة مريم العذراء للقديس متياس من قبضة الأشرار أثناء حبسه.

ويظهر في الأيقونة القديس متياس، الذي حُلَّ ضمن الـ12 تلميذًا بدلاً عن يهوذا الخائن الذي شنق نفسه، وهو في السجن بينما تظهر السيدة العذراء أمامه وهي تصنع المعجزة بعد الصلوات المرفوعة، حيث تحول كل الحديد الذي كان في السجن إلى ماء وانفك قيد القديس متياس وعاد بسلام.

وقال البابا الراحل شنودة الثالث في كتاب "العذراء مريم" عن قوة احتمالها إنها تيتمت من والديها الاثنين، وهي في الثامنة من عمرها، وتحملت حياة اليتم، وعاشت في الهيكل وهي طفلة، واحتملت حياة الوحدة فيه، وخرجت من الهيكل لتعيش في كنف نجار واحتملت حياة الفقر.

ولما ولدت ابنها الوحيد، لم يكن لها موضع في البيت، فأضجعته في مزود واحتملت ذلك أيضًا، واحتملت المسئولية وهي صغيرة السن، واحتملت المجد العظيم الذي أحاط بها دون أن تتعبها أفكار العظمة.

لم يكن ممكنًا أن تصرح بأنها ولدت وهي عذراء، فصمتت واحتملت ذلك.. كما احتملت السفر الشاق إلى مصر ذهابًا وإيابًا، واحتملت طردهم لها هناك من مدينة إلى أخرى، بسبب سقوط الأصنام أمام المسيح واحتملت الغربة والفقر، واحتملت أن "يجوز في نفسها سيف" بسبب ما لقاه ابنها من اضطهادات وإهانات، وأخيرًا آلام وعار الصلب.

ولم تكتف العذراء- سلبيًا بالاحتمال- بل عاشت في الفرح بالرب، كما قالت في تسبحتها "تبتهج روحي بالله مخلصي".

 

حالة الحديد “حالة الحديد ” العذراء حالة الحديد احتفالات حالة الحديد تذكار اول كنيسة والدة الاله القديسة مريم العذراء بفيلبى حالة الحديد

الأكثر قراءة

"لجأت له".. "دليفرى" يستدرج قاصرًا بـ"طعم الزواج" ويهتك عرضها فى أكتوبر

بمناسبة عيد الأضحى.. الإفراج عن 2374 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل

سقوط "نشال الموسكى" فى قبضة الشرطة

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في البنوك والقطاعين الخاص والعام

17 مليون جنيه إسترلينى.. تفاصيل انتقال "ميندى" حارس تشيلسى إلى أهلى جدة

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟