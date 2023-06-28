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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"شيري ني ماريا".. الكنائس تصدح بالحان العذراء في احتفالات حالة الحديد

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية القبطية الارثوذكسية اليوم الأربعاء، بعيد السيدة العذراء المعروف باسم عيد العذراء حالة الحديد.

وفي هذا السياق، قال المرتل انطون عبد الله من ايبارشية اسيوط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن اشهر الالحان التي يصدح بها شمامسة ومرتلي الكنائس في مثل هذه المناسبة هي الحان شيري ني ماريا بالحانها الموسيقية الطويلة والقصيرة.

وأضاف أن هناك لحنين بنفس الاسم هم الأكثر شهرة للسيدة العذراء مريم، ويحملا نفس الشعار وهو شيري ني ماريا الذي يعني السلام لك يا مريم، الاول يتلى في القداس الالهي ويقول باللغة القبطية: شيرى نى ماريا تى اتشرومبى.. ايت نيسوس ثى ايت آسميسى نان.. أم افنوتى بى لوغوس.. اك إزماروؤوت آليثوس نيم بيك يوت إن أغاثوس نيم بى إبنيفما إثؤواب جى أك سوتى إممون"

وتعني هذه الكلمات باللغة العربية: السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة التي  ولدت لنا الله الكلمة.. مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك اتيت وخلصتنا.

بينما اللحن الثاني يقال في تسبحة منتصف الليل ويقول: شيري ني ماريا: تي إتشرومبي إثنيسوس: ثي إيتاس ميسي نان: إم إفنوتي بي لوغوس.. إنثوتي تي إهريري: إنتى بي إستوي نوفي: ثي إيتاس فيري إيفول: خين إثنوني إن بيسي.

بي إشفوت إنتى آ أرون: إيطاف فيري إيفول: خوريس إتشونيم إتسو: إفؤي إن تيبوس ني.. أوثي إيتاس ميس بي إخريستوس: بين نوتي خين أوميثمي: أتشيني إسبير ما إن رومي: إسؤي إمبارثينوس

إثفي فاي أو أون نيفين: سي تشيسي إمموه تاشويس تي ثيؤطوكوس: إثؤواب إنسيو نيفين..  أنون هون تين توفه: إثرين شاشني إفتاي: هيتين ني إبريس فيا: إنتوتف إمبي ماي رومي.

وتعني تلك الكلمات باللغة العربية: السلام لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا الله الكلمة.. أنت زهرة البخور التي أينعت من أصل يسي.. عصا هرون التي أزهرت بغير غرس ولا سقي هي مثال لك.. يا من ولدت المسيح إلهنا بالحقيقة بغير زرع بشر وأنت عذراء.. من أجل هذا كل واحد يعظمك يا سيدتي والدة الإله القديسة كل حين.. ونحن أيضًا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر.

 

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