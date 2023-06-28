ويوزع هدايا الرئيس.. "مستقبل وطن الشروق" ينظم كرنفالا ابتهاجا بعيد الأضحى

نظمت أمانة الشروق لحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، كرنفالا للأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعبر أهالي مدينة الشروق عن بالغ سعادتهم بالاحتفال الكرنفالي الرائع الذي شهدته أجواء احتفالات حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس إبراهيم شفيق بصلاة عيد الأضحى المبارك والذي تم إقامته في الطريق الأوسط بالمدينة وتوزيع آلاف من هدايا الرئيس على الأطفال، في إطار المشاركة المجتمعية التي يقوم بها الحزب.

وشهدت احتفالية عيد الأضحى التي نظمها حزب مستقبل وطن الشروق بالتعاون مع جهاز المدينة ومجلس الأمناء، حضورا كثيفا من المواطنين الذي تابعوا أجواء مختلفة ومبهجة في صلاة عيد الأضحى.

وقام أعضاء هيئة مستقبل وطن باستقبال المواطنين المصلين في مصلى عيد الأضحى المبارك، تسهيلا عليهم مع تنظيم فرق لإدخال كبار السن وذوي الاحتياجات.

وشهدت الاحتفالية قيام أعضاء هيئة مكتب مستقبل وطن الشروق بحضور الأمناء النوعيين وأمناء الشياخات بتوزيع آلاف من هدايا الرئيس على الأطفال، الذي عبروا عن بالغ سعادتهم وعظيم شكرهم لرئيس الجمهورية والحزب.

كما أقام حزب مستقبل وطن الشروق احتفالية فنية راقية قدمتها فرقة مارشيلو، والتي قدمت عروضا لمدة ما يقرب من ساعة كان لها عظيم الأثر في نفوس المواطنين وتفاعلوا معها، كما تم تخصيص ساعتين مجانيتين للأطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى في حديقة حزب مستقبل وطن الشروق الملاصقة لمصلى العيد بالطريق الأوسط

كانت انتهت أمانة مستقبل وطن الشروق، برئاسة المهندس إبراهيم شفيق، وبالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة وجهاز مدينة الشروق، من الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

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