ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجمالية

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه، ملك أحدهم.

وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.