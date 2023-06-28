هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يقول صاحبه: "هل يجوز لي ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟"، وأجاب الأزهر بأن الأصل انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء.

وأوضح الأزهر للفتوى أنه إذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذا الحنفية، وهو المختار للفتوى.

ولفت إلى أن الجمع بين نِيّة العقيقة ونِيّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك، والله تعالى أعلم.