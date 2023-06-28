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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد "100 يوم صحة" بساحة أرض الملاعب وميدان المجذوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بعض فعاليات حملة "100 يوم صحة" في أول أيام عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب بحي شرق وميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء.

وتابع المحافظ عمل الفرقة الطبية بساحة أرض الملاعب بحي شرق عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وسط إقبال كبير من المواطنين، واطمئن على توافر كافة الخدمات الصحية وشاهد أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، كما تفقد سيارة القافلة الطبية الشاملة بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط موجهًا الشكر للقائمين على الفرق والقوافل الطبية وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

وأكد محافظ أسيوط استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بكافة مراكز وأحياء المحافظة طوال أيام الحملة من  25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر من خلال 200 فرقة طبية لتقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين وتفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة على مستوى المحافظة، معلنًا دعمه الكامل للحملة واستهداف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد ضرورة تجهيز الأطقم الطبية المشاركة في الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية وذلك من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة وإجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الانجابية فضلا عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

وأشار الدكتور محمد زين، إلى انتشار الفرق الطبية المتنقلة وجاهزية الفرق الثابتة بالوحدات الصحية بالمراكز والاحياء وفقاً للخطة التى تم وضعها ويتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الإلكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبيةوالمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك وجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز والأحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لافتًا إلى أن وزارة الصحة خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتهدف الى تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.

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أرض الملاعب استكمال العلاج الأضحي المبارك التضامن الاجتماعي الحدائق والمتنزهات الدكتور محمد زين الدين حافظ القافلة الطبية الشاملة الكشف الطبي على المواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أول أيام عيد الأضحى المبارك تقديم الخدمات الصحية

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